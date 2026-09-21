Кирьяков: Батраков должен понимать, что в «Галатасарае» он представляет Россию

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о полузащитнике «Галатасарая» Алексее Батракове, оценив его выступления за турецкий клуб.

«Батраков провёл неплохой первый матч за «Галатасарай», потом была средняя игра в Лиге чемпионов — из-за его ошибки команда пропустила. В одном из матчей на него записали голевую передачу, но это выглядит немножко смешно. Партнёр по команде прошёл ещё метров 15 за счёт индивидуальных действий и сам всё решил. И перед паузой «Галатасарай» проиграл 0:4, а Батраков сыграл откровенно слабо. Но, конечно, он вышел на замену и не принял сильного участия в этом провале, поэтому всё неоднозначно.

Пока Батраков приживается, адаптируется. Ему важно понять, что там всё по-другому: скорости, самоотдача, работоспособность — всё выше. К этому надо привыкнуть. Пожелаем, чтоб он потихоньку вливался и показывал сильную игру. Он должен понимать, что, играя в «Галатасарае», уже представляет нашу страну. Когда я уезжал в Германию, прекрасно понимал, что на меня ложилась ответственность не только за себя, но и за наш футбол. Всё-таки на меня смотрели со всех сторон. И моя задача была — не ударить в грязь лицом. Я этого желаю и Алексею», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.