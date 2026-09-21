«Остановите харассмент в отношении судей». «Атлетико» опубликовал фото с Моуринью

Мадридский «Атлетико» на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, на которой также прописана фраза «Остановите харассмент в отношении судей прямо сейчас».

Фото: ФК «Атлетико» в соцсети Х

«Матрасники» выложили фото Моуринью со вчерашней пресс-конференции после очного матча команд, который закончился победой «Атлетико» со счётом 2:1. На неё португальский тренер пришёл с распечатанной фотографией фолов игроков «Атлетико», которые, по его мнению, должны были закончиться красной карточкой.

Единственную прямую карточку за фол последней надежды получил защитник «Реала» Дин Хёйсен. «Сливочные» получили пенальти в свои ворота, пропустили в меньшинстве, но и сумели отыграть один мяч.