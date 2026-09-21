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«Остановите харассмент в отношении судей». «Атлетико» опубликовал фото с Моуринью

«Остановите харассмент в отношении судей». «Атлетико» опубликовал фото с Моуринью
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Мадридский «Атлетико» на своей странице в соцсетях опубликовал фотографию главного тренера «Реала» Жозе Моуринью, на которой также прописана фраза «Остановите харассмент в отношении судей прямо сейчас».

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

Фото: ФК «Атлетико» в соцсети Х

«Матрасники» выложили фото Моуринью со вчерашней пресс-конференции после очного матча команд, который закончился победой «Атлетико» со счётом 2:1. На неё португальский тренер пришёл с распечатанной фотографией фолов игроков «Атлетико», которые, по его мнению, должны были закончиться красной карточкой.

Единственную прямую карточку за фол последней надежды получил защитник «Реала» Дин Хёйсен. «Сливочные» получили пенальти в свои ворота, пропустили в меньшинстве, но и сумели отыграть один мяч.

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