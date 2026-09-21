«Хорошо дополняют друг друга». Тренер «Спартака» — о конкуренции между Угальде и Даку

Тренер московского «Спартака» Вадим Романов отметил, что на нападающего красно‑белых Манфреда Угальде положительно повлияла конкуренция с форвардом Мирлиндом Даку. В текущем сезоне Угальде провёл 13 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал две голевые передачи. Даку, перешедший из казанского «Рубина», забил один гол и сделал две результативные передачи в девяти встречах.

«Угальде очень правильно воспринял приход Даку. Эта ситуация сделала его сильнее. Он понимает, что, если у него есть такой сильный конкурент, он должен этим воспользоваться. Я вижу, как он поменялся. Он стал более злым, готов каждую тренировку, каждую игру выжимать из себя 200%.

Они сейчас очень хорошо дополняют друг друга. Это чувствуется и в тренировках, и в играх, и, самое главное, в быту. Мы видим то, как они взаимодействуют вне поля. И это очень хорошая, здоровая коммуникация. Сейчас такое впечатление, что эта пара нападающих будет максимально эффективно дополнять друг друга», — сказал Романов в эфире «Матч ТВ».

После девяти туров в Альфа-Банк РПЛ «Спартак» с 19 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице.