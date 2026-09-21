Рафинья — второй после Роналду по голам в первых семи турах Ла Лиги

Атакующий полузащитник «Барселоны» Рафинья по результативности в первых семи турах Ла Лиги уступает лишь экс-форварду «Реала» Криштиану Роналду в сезоне-2014/2015, сообщает Transfermarkt.

В семи стартовых матчах текущего сезона Рафинья забил 12 мячей и отдал три результативные передачи. У экс‑нападающего «сливочных» Роналду в первых семи встречах Ла Лиги в сезоне‑2014/2015 было 13 голов.

Кроме того, Рафинья отметился двумя голами в единственном на данный момент матче Лиги чемпионов УЕФА — в 1‑м туре общего этапа с «Фейеноордом» (5:1).

Рафинья выступает за «Барселону» с лета 2022 года: он перешёл в испанский клуб из английского «Лидс Юнайтед» за £ 50 млн (€ 58,5 млн). Футболист подписал с сине-гранатовыми новый контракт, рассчитанный до июня 2030 года.