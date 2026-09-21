Раскрыто наказание, которое грозит арбитру за судейство в мадридском дерби — Archivo VAR
Мигель Анхель Ортис Арьяс, главный арбитр матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» уступил «Атлетико» (1:2), будет дисквалифицирован как минимум на два матча, сообщает Archivo VAR. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.
Сообщается, что арбитр допустил четыре серьёзные ошибки и дважды прибегал к помощи VAR. В числе ошибок отмечаются наступ форварда «Атлетико» Ли Кан Ина на ногу полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, а также эпизод с наступом Кристиана Ромеро на ногу Джуду Беллингему.
Ранее Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на послематчевой пресс-конференции.
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