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Раскрыто наказание, которое грозит арбитру за судейство в мадридском дерби — Archivo VAR

Раскрыто наказание, которое грозит арбитру за судейство в мадридском дерби — Archivo VAR
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Мигель Анхель Ортис Арьяс, главный арбитр матча 7-го тура испанской Ла Лиги, в котором «Реал» уступил «Атлетико» (1:2), будет дисквалифицирован как минимум на два матча, сообщает Archivo VAR. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

Сообщается, что арбитр допустил четыре серьёзные ошибки и дважды прибегал к помощи VAR. В числе ошибок отмечаются наступ форварда «Атлетико» Ли Кан Ина на ногу полузащитника «Реала» Федерико Вальверде, а также эпизод с наступом Кристиана Ромеро на ногу Джуду Беллингему.

Ранее Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на послематчевой пресс-конференции.

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