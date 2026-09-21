Евгений Макеев: у «Локомотива» есть возможность залезть в середину турнирной таблицы

Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев отметил, что московский «Локомотив» может улучшить своё положение в турнирной таблице по итогам сезона в Альфа-Банк РПЛ. После девяти туров чемпионата железнодорожники занимают 14-е место с семью набранными очками.

«Пауза на руку «Локомотиву», потому что сейчас как раз таки то время, когда можно наработать схемы и потренироваться.

«Локомотив» был обескровлен в начале сезона, но у них всё равно неплохие футболисты для того, чтобы решать задачу. По крайней мере, у них есть возможность залезть в середину турнирной таблицы», — сказал Макеев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» 10 октября на выезде сыграет с воронежским «Факелом».