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Евгений Макеев: у «Локомотива» есть возможность залезть в середину турнирной таблицы

Евгений Макеев: у «Локомотива» есть возможность залезть в середину турнирной таблицы
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Бывший футболист «Спартака» Евгений Макеев отметил, что московский «Локомотив» может улучшить своё положение в турнирной таблице по итогам сезона в Альфа-Банк РПЛ. После девяти туров чемпионата железнодорожники занимают 14-е место с семью набранными очками.

«Пауза на руку «Локомотиву», потому что сейчас как раз таки то время, когда можно наработать схемы и потренироваться.

«Локомотив» был обескровлен в начале сезона, но у них всё равно неплохие футболисты для того, чтобы решать задачу. По крайней мере, у них есть возможность залезть в середину турнирной таблицы», — сказал Макеев в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре РПЛ «Локомотив» 10 октября на выезде сыграет с воронежским «Факелом».

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