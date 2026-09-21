15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

У тренера «Локомотива» Михаила Галактионова умер отец

У тренера «Локомотива» Михаила Галактионова умер отец
Комментарии

Скончался отец главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.

«У главного тренера нашей команды Михаила Галактионова случилось большое горе. Не стало его отца. ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования Михаилу Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.

Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Под руководством 42‑летнего специалиста красно‑зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в сезоне-2025/2026.

В нынешнем сезоне после девяти матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Материалы по теме
«Всем было очевидно». Галактионов прокомментировал судейство в игре «Локо» с «КС»
Комментарии
Новости. Футбол