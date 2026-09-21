У тренера «Локомотива» Михаила Галактионова умер отец
Скончался отец главного тренера московского «Локомотива» Михаила Галактионова.
«У главного тренера нашей команды Михаила Галактионова случилось большое горе. Не стало его отца. ФК «Локомотив» выражает глубокие соболезнования Михаилу Михайловичу и его семье», — говорится в сообщении в телеграм-канале клуба.
Галактионов возглавляет «Локомотив» с 2022 года. Под руководством 42‑летнего специалиста красно‑зелёные стали бронзовыми призёрами чемпионата России в сезоне-2025/2026.
В нынешнем сезоне после девяти матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
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