Пять игроков покинули сборную Англии из‑за травм — Тухель вызвал замену

Пять футболистов покинули сборную Англии из‑за травм, главный тренер Томас Тухель уже вызвал им замену. Об этом сообщила пресс-служба английской национальной команды в социальной сети.

Игроки Коул Палмер, Деклан Райс, Маркус Рашфорд, Кобби Майну и Валентино Ливраменто выбыли из состава национальной команды и не сыграют в ближайших встречах. Вместо них в распоряжение англичан прибыли полузащитник «Эвертона» Джеймс Гарнер и хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс‑Уайт.

В сентябре и октябре сборная Англии проведёт четыре матча Лиги наций УЕФА: дважды сыграет с Чехией (29 сентября и 6 октября), а также встретится с Испанией (26 сентября) и Хорватией (3 октября).