«Все очень доброжелательные». Батраков — о партнёрах по «Галатасараю»

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России по футболу Алексей Батраков поделился впечатлениями о своём переходе в турецкий клуб. В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульскую команду, в которых отдал одну голевую передачу.

— Как в целом тебя приняли? Есть ли кто‑то в команде, кто сказал: «Пошли, я покажу тебе наши лучшие места, куда сходить, а куда лучше не ходить»?

— В плане быта все очень доброжелательные. Сразу сказали, что, если нужна какая‑то помощь за пределами поля или на футбольном поле, могут подсказать. Лукас Торрейра в первую очередь подошёл, подбодрил и сказал: «Если что, звони мне, пиши».

Если говорить о совместных походах в какие‑то места в городе, то я пока не успел с кем‑то так близко познакомиться. В первую очередь я сейчас обустраиваю дом. Думаю, скоро уже с кем‑нибудь выберусь, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.