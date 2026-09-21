Талалаев назвал лучших защитника, полузащитника и форварда старта сезона РПЛ

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев назвал лучших защитника, полузащитника и форварда старта сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. В списке оказались защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон, полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов и форвард «Зенита» Александр Соболев.

«Защитник? Я бы ещё раз выделил своего Эдуардо Андерсона. Он и единоборства выигрывает, и игру ведёт, и в атаку играет.

Полузащитник? Кривцов. В нём есть всё: и качество, и количество, и хайповость, и неуступчивость, и любовь, и ненависть. Мне нравятся такие футболисты.

Нападающий? Соболев. За нападающих всегда говорят статистика и забитые мячи. У него есть и мячи, и передачи. Он обещал стать плохим мальчиком, он им стал», — сказал Талалаев в эфире «Матч ТВ».