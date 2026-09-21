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«Галатасарай» Батракова подтвердил доверие к тренеру Буруку и опроверг слухи об отставке

«Галатасарай» Батракова подтвердил доверие к тренеру Буруку и опроверг слухи об отставке
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Руководство «Галатасарая» опубликовало заявление, в котором подтвердило доверие к главному тренеру Окану Буруку и назвало недостоверными слухи о его отставке.

Турция — Суперлига . 6-й тур
19 сентября 2026, суббота. 20:00 МСК
Трабзонспор
Трабзон
Окончен
4 : 0
Галатасарай
Стамбул
1:0 Салах – 4'     2:0 Савьолу – 39'     3:0 Салах – 44'     4:0 Салах – 80'    
Удаления: нет / Угочукву – 87'

19 сентября «Галатасарай», в составе которого выступает российский полузащитник Алексей Батраков, уступил на выезде «Трабзонспору» со счётом 0:4. В этом матче Мохамед Салах оформил хет‑трик и отдал одну результативную передачу. После шести туров «Галатасарай» набрал 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице, уступая «Амеду» по дополнительным показателям.

«В последнее время в ряде СМИ и в отдельных аккаунтах в социальных сетях появляются утверждения — якобы от моего имени и от лица совета директоров клуба — о ситуации вокруг главного тренера Окана Бурука и команды. Эти сообщения не соответствуют действительности.

Мы находимся в постоянном контакте с Оканом. Я лично позвонил ему после матча с «Трабзонспором», чтобы выразить поддержку и подтвердить наше полное доверие. Кроме того, после воскресной тренировки мы провели личную встречу