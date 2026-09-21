Морейра: мне очень нравится забивать голы на «Сан-Сиро»

Нападающий «Милана» Диегу Морейра поделился эмоциями от очередного забитого гола за красно-чёрных. Бельгиец отличился в ворота «Лечче» (3:0) в матче 5-го тура итальянского чемпионата.

«Мне очень нравится забивать голы на «Сан-Сиро», это много значит для меня и моей семьи. Я так рад забить гол перед болельщиками, одержать победу и сохранить ворота в неприкосновенности. Теперь, с перерывом на выступления за сборную, я хочу быть отдохнувшим и полным сил, чтобы вернуться», — цитирует Морейру Football Italia.

На 14-й минуте форвард «Милана» Кристиан Пулишич открыл счёт в матче. На 61-й минуте полузащитник Адриен Рабьо удвоил преимущество хозяев. На 73-й минуте вышедший на замену новичок «Милана» Диегу Морейра забил третий гол. Туром ранее латераль оформил дубль в ворота «Лацио» (2:2), также выйдя на замену.

«Милан» поднялся на пятое место в турнирной таблице Серии А. У команды 11 набранных очков в пяти турах. «Лечче» с шестью очками располагается на 12-й строчке.