Кирьяков: в руководстве судейства нужна ротация — иностранцы засиживаются на одном месте

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о проблемах в системе судейства российского футбола.

«Мы приглашаем людей руководить судьями, а они закрываются, у себя там что-то делают — это наша ахиллесова пята. Мы со стороны можем только разводить руками, друг на друга смотреть и спрашивать: «А что происходит вообще?» Понятно, они определённую работу ведут, общаются с клубами, посылают туда судей, разъясняют правила.

Но мы видим, что всё неоднозначно. Всегда возникают вопросы, и даже те объяснения, которые даются клубам, не улучшают ситуацию. Например, Олег Василенко из «Факела» задавался вопросом, почему в ситуации, когда наносящий по воротам удар игрок сам бьётся о ногу соперника, назначается пенальти. Вроде контакт есть, а удара по ногам нет. И как это оценивать? Никто не понимает. Думаю, что в таких моментах Мажичу или Каманцеву нужно всё брать на себя, выходить после тура и разжёвывать, чтобы в следующий раз мы все прекрасно понимали суть определённых решений арбитров. Но всё как-то закрыто. Все получают хорошие деньги, но при этом не хотят выступать в медиа.

Ротация людей нужна всегда, в том числе в руководстве нашего судейства. А то даже иностранцы засиживаются на одном месте. Думаю, это должна быть серьёзная претензия к руководителям РФС, которые принимают такие решения по назначению и не спрашивают с этих людей. Это не идёт на пользу нашему футболу», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.