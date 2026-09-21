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«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания форварда из «Боруссии» — TEAMtalk

«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания форварда из «Боруссии» — TEAMtalk
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Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, клуб присматривается к 30‑летнему нападающему из Гвинеи. Скаутский отдел «Манчестер Юнайтед» ищет бомбардира, способного сразу давать результат с учётом плотного графика Премьер‑лиги и еврокубков. В текущем сезоне Гирасси забил четыре гола и отдал две результативные передачи в шести матчах за дортмундцев.

Контракт Гирасси с «Боруссией» действует до июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 32 млн.

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Новости. Футбол
  • 21 сентября 2026