«Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания форварда из «Боруссии» — TEAMtalk

Руководство «Манчестер Юнайтед» рассматривает вариант подписания нападающего дортмундской «Боруссии» Серу Гирасси. Об этом сообщает TEAMtalk.

По данным источника, клуб присматривается к 30‑летнему нападающему из Гвинеи. Скаутский отдел «Манчестер Юнайтед» ищет бомбардира, способного сразу давать результат с учётом плотного графика Премьер‑лиги и еврокубков. В текущем сезоне Гирасси забил четыре гола и отдал две результативные передачи в шести матчах за дортмундцев.

Контракт Гирасси с «Боруссией» действует до июня 2028 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость форварда составляет € 32 млн.