«Все спартачи бросились бы в драку». Гурцкая — об удалении в матче «Спартак» — «Факел»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об удалении защитника «Факела» Матвея Бардачёва в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. На 66-й минуте игры Бардачёв после свистка арбитра, остановившего игру, плечом толкнул форварда Манфреда Угальде. Судья Станислав Матвеев показал защитнику жёлтую карточку, которая стала для него второй.

«Это могло привести к тому, что все спартачи бросились бы в драку. Потому что это реальная провокация, не игровой момент. Могли просто стенка на стенку сойтись», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»