15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Все спартачи бросились бы в драку». Гурцкая — об удалении в матче «Спартак» — «Факел»

«Все спартачи бросились бы в драку». Гурцкая — об удалении в матче «Спартак» — «Факел»
Комментарии

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об удалении защитника «Факела» Матвея Бардачёва в матче 9-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Встреча завершилась победой красно-белых со счётом 1:0. На 66-й минуте игры Бардачёв после свистка арбитра, остановившего игру, плечом толкнул форварда Манфреда Угальде. Судья Станислав Матвеев показал защитнику жёлтую карточку, которая стала для него второй.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 18:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Факел
Воронеж
1:0 Угальде – 90+1'    
Удаления: нет / Бардачёв – 66'

«Это могло привести к тому, что все спартачи бросились бы в драку. Потому что это реальная провокация, не игровой момент. Могли просто стенка на стенку сойтись», — сказал Гурцкая в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

Материалы по теме
«Ситуация, как в сборной Албании». Генич — о Даку в «Спартаке»