Россиянин Кирилл Левников назначен главным арбитром матча Узбекистан — Иран

Российский арбитр Кирилл Левников назначен главным судьёй товарищеского матча между сборной Узбекистана и национальной командой Ирана, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Узбекистана. Встреча пройдёт 24 сентября на стадионе «Истиклол» в Фергане.

Вместе с Левниковым будут работать российские ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Левников обладает статусом арбитра ФИФА с 2016 года, а в 2024-2025 годах обслуживал матчи Про‑Лиги Саудовской Аравии — для него это не первый опыт работы на международном уровне.

По данным рейтинга ФИФА, сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро занимает 60‑ю строчку, команда Ирана во главе с Амиром Галенои — 22‑ю.