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Россиянин Кирилл Левников назначен главным арбитром матча Узбекистан — Иран

Россиянин Кирилл Левников назначен главным арбитром матча Узбекистан — Иран
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Российский арбитр Кирилл Левников назначен главным судьёй товарищеского матча между сборной Узбекистана и национальной командой Ирана, сообщает пресс‑служба Футбольной ассоциации Узбекистана. Встреча пройдёт 24 сентября на стадионе «Истиклол» в Фергане.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
24 сентября 2026, четверг. 17:00 МСК
Узбекистан
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Вместе с Левниковым будут работать российские ассистенты Дмитрий Ермаков и Андрей Веретешкин. Левников обладает статусом арбитра ФИФА с 2016 года, а в 2024-2025 годах обслуживал матчи Про‑Лиги Саудовской Аравии — для него это не первый опыт работы на международном уровне.

По данным рейтинга ФИФА, сборная Узбекистана под руководством Фабио Каннаваро занимает 60‑ю строчку, команда Ирана во главе с Амиром Галенои — 22‑ю.

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