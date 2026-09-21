Кирьяков: каждая игра сборной России показывает ФИФА и УЕФА, что мы готовы к возвращению

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о товарищеских матчах сборной России. Национальная команда проведёт встречи с Ираном (29 сентября), Намибией (3 октября) и Нигерией (6 октября).

— Наибольший интерес вызывают матчи с Ираном и Нигерией. Думаю, к ним команда будет готовиться очень серьёзно, выйдут все сильнейшие игроки. А потом будет ротация — всем дадут шанс сыграть.

— Трёхнедельная пауза — это не слишком много?

— Согласен, многовато. Но сборная России сейчас тоже важна. Мы в преддверии возвращения, ждём, когда руководители соизволят нас пустить обратно. В других видах спорта это идёт полным ходом, однако футбол пока тормозит. Не знаю, чего они боятся. Видимо, там Украина имеет более серьёзное влияние, чем в других видах спорта. Но что делать? Всё равно играть надо. Каждая игра сейчас важна — они показывают и ФИФА, и УЕФА, что мы готовы к возвращению. Поэтому пусть пауза будет три недели — переживём», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.