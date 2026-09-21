«В этом плане тяжело». Батраков — о повышенном внимании болельщиков в Стамбуле

Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Стамбуле из-за повышенного внимания со стороны болельщиков. В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

— Ты ещё можешь выйти спокойно погулять по Стамбулу или уже сложнее?

— Там очень сложно. Если в Москве, когда играл в «Локомотиве», мог спокойно выйти погулять без очков и кепки, то там даже в очках и кепке очень часто узнают. В этом плане тяжело. Все просто болеют футболом, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.

Батраков был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана (29 сентября, Казань), Намибии (3 октября, Екатеринбург) и Нигерии (6 октября, Нижний Новгород).