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«В этом плане тяжело». Батраков — о повышенном внимании болельщиков в Стамбуле

«В этом плане тяжело». Батраков — о повышенном внимании болельщиков в Стамбуле
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Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков рассказал о трудностях, с которыми столкнулся в Стамбуле из-за повышенного внимания со стороны болельщиков. В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

— Ты ещё можешь выйти спокойно погулять по Стамбулу или уже сложнее?
— Там очень сложно. Если в Москве, когда играл в «Локомотиве», мог спокойно выйти погулять без очков и кепки, то там даже в очках и кепке очень часто узнают. В этом плане тяжело. Все просто болеют футболом, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.

Батраков был вызван в сборную России на товарищеские матчи с командами Ирана (29 сентября, Казань), Намибии (3 октября, Екатеринбург) и Нигерии (6 октября, Нижний Новгород).

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