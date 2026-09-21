Беллингем назвал Джулиано Симеоне «чёртовым ублюдком» во время мадридского дерби — The Sun

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в оскорбительной форме обратился к форварду «Атлетико» Джулиано Симеоне во время матча между командами в рамках 7-го тура Ла Лиги, сообщает The Sun. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в игре праздновали футболисты «Атлетико» со счётом 2:1.

Эпизод произошёл во втором тайме, когда футболисты вели силовую борьбу за мяч. После падения Беллингем вскочил с газона, чтобы выяснить отношения с Симеоне. Полузащитник «Атлетико» Коке попытался разрядить обстановку, оттащив Беллингема в сторону. Однако в трансляционную камеру попал момент, как Беллингем кричит: «Пошел ты, чёртов ублюдок».

После семи матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.