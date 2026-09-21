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Беллингем назвал Джулиано Симеоне «чёртовым ублюдком» во время мадридского дерби — The Sun

Беллингем назвал Джулиано Симеоне «чёртовым ублюдком» во время мадридского дерби — The Sun
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Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем в оскорбительной форме обратился к форварду «Атлетико» Джулиано Симеоне во время матча между командами в рамках 7-го тура Ла Лиги, сообщает The Sun. Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Победу в игре праздновали футболисты «Атлетико» со счётом 2:1.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

Эпизод произошёл во втором тайме, когда футболисты вели силовую борьбу за мяч. После падения Беллингем вскочил с газона, чтобы выяснить отношения с Симеоне. Полузащитник «Атлетико» Коке попытался разрядить обстановку, оттащив Беллингема в сторону. Однако в трансляционную камеру попал момент, как Беллингем кричит: «Пошел ты, чёртов ублюдок».

После семи матчей «Атлетико» набрал 16 очков и занимает второе место в турнирной таблице Ла Лиги. «Реал» заработал 15 очков и располагается на четвёртой строчке.

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