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Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Марселем» в матче Лиги 1

Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Марселем» в матче Лиги 1
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Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе парижской команды над «Марселем» во встрече 5-го тура французской Лиги 1 (2:1).

Франция — Лига 1 . 5-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 21:45 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
1 : 2
ПСЖ
Париж
0:1 Ф. Торрес – 66'     1:1 Гомес – 72'     1:2 Маркиньос – 74'    
Удаления: Веа – 77' / нет

«Статистически каждый матч равнозначен, ведь за каждый можно получить три очка. Но для наших болельщиков вчерашний матч был особенным.

Думаю, что как минимум до следующего матча с «Марселем» каждого фаната будет греть мысль о том, что именно мы победили в Le Classique!

Проделана хорошая работа! А теперь — пауза на сборные», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«ПСЖ» набрал восемь очков после пяти встреч в чемпионате Франции и занимает шестое место. «Марсель» заработал три очка и располагается на 17-й строчке.

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