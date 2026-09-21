Сафонов высказался о победе «ПСЖ» над «Марселем» в матче Лиги 1

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о победе парижской команды над «Марселем» во встрече 5-го тура французской Лиги 1 (2:1).

«Статистически каждый матч равнозначен, ведь за каждый можно получить три очка. Но для наших болельщиков вчерашний матч был особенным.

Думаю, что как минимум до следующего матча с «Марселем» каждого фаната будет греть мысль о том, что именно мы победили в Le Classique!

Проделана хорошая работа! А теперь — пауза на сборные», — написал Сафонов в своём телеграм-канале.

«ПСЖ» набрал восемь очков после пяти встреч в чемпионате Франции и занимает шестое место. «Марсель» заработал три очка и располагается на 17-й строчке.