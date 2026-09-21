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Дмитрий Аленичев и его штаб провели первую тренировку в тульском «Арсенале»

Дмитрий Аленичев и его штаб провели первую тренировку в тульском «Арсенале»
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Главный тренер тульского «Арсенала» Дмитрий Аленичев и его тренерский штаб приступили к работе с командой, об этом сообщила пресс‑служба клуба в телеграм-канале. Под руководством Аленичева команда провела первую тренировку.

Аленичев занял пост главного тренера 15 сентября; ранее он уже руководил тульским клубом в 2011-2015 годах. В состав тренерского штаба вошли Егор Титов, Олег Саматов и Алексей Румянцев.

«Арсенал» находится на 11‑м месте в турнирной таблице Лиги Pari: по итогам 12 туров в активе клуба 13 очков. Ближайший матч команда сыграет 9 октября — на домашнем поле примет костромской «Спартак».

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