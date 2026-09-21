«Расстроен результатом». Арбелоа — о ничьей «Фулхэма» с «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Фулхэма» Альваро Арбелоа подвёл итоги матча 5-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед» (1:1).

«Расстроен результатом. Мы были близки к победе и пропустили гол в концовке. Но нам нужно продолжать в том же духе, знали, что этот месяц окажется сложным, где будут встречи с ведущими командами лиги…

Мои игроки отлично справляются, одни провели хороший матч с сильной командой. Мы знали, что соперник находится под давлением из-за необходимости победы, поэтому мы сыграли хорошо, наша победа была близка…

Горжусь своими игроками. Знаю, что у нас всего два очка, но в перспективе, когда показываешь такой футбол, получаешь то, что заслуживаешь», — приводит слова Арбелоа пресс-служба «Фулхэма» на сайте.