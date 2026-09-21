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«Это как кино, но это реально круто». Мбаппе — о работе с Зиданом в сборной Франции

«Это как кино, но это реально круто». Мбаппе — о работе с Зиданом в сборной Франции
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высказался о работе с главным тренером национальной команды Зинедином Зиданом.

«Это новая страница — с новым тренером. Впереди Лига наций, четыре матча — посмотрим, как всё сложится. Для всех это будет в новинку, ведь до этого у нас был только Дешам. Для нас это перемены, но я думаю, что всё будет отлично.

Да, это было много лет назад. Он первым забрал меня, чтобы отвезти в «Реал», на спортивную базу, — мне тогда было лет 13-14, столько времени уже прошло. А теперь он мой главный тренер в сборной. Это как кино, но это реально круто. Всё по‑настоящему: мы начинаем новый этап во Франции, у нас есть два года на подготовку к Евро, и сейчас мы сосредоточены именно на этом», — приводит слова Мбаппе AS.

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