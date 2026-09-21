«Очередь к зеркалу перед выходом на поле». Слуцкий — о подготовке игроков к матчам

Российский тренер Леонид Слуцкий высказался о подготовке футболистов перед выходом на матчи.

«Футболист – это очень публичная история. Тебя бесконечно показывают на футбольном поле. В какие-нибудь 70-80-е годы футболист растёрся – и на поле. Сейчас у нас очередь к зеркалу перед выходом на поле. Каждый стоит, кто-то прихорашивается, отталкивают друг друга. На мой взгляд, это нормально, потому что трансляции смотрит огромное количество людей. Когда в трансляции выхватывают крупный план, там всё видно. Более того, если у тебя получается какое-то смешное лицо, это вирусится, в том числе в командном чате», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».