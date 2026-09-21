Спаллетти высказался о матче «Ювентуса» с «Аталантой» и выделил сильные стороны Коло Муани

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти поделился впечатлениями от матча 5-го тура Серии А с «Аталантой». Игра прошла в воскресенье, 20 сентября, и завершилась победой туринской команды — 2:0.

«Для тренера самоотдача, которую сегодня проявили наши игроки, бесценна; был момент, когда нам пришлось уйти в оборону. Во втором тайме мы играли с ними на равных, но могли доставить «Аталанте» больше проблем, потому что свободные зоны были. Я убеждён, что [Рандаль] Коло Муани в этом чемпионате проявит себя как тот бомбардир, каким он является. У него также есть та лёгкость в перемещениях, против которой сложно защищаться. Сегодня ему немного не повезло перед воротами, однако в целом он выдал отличный матч», — приводит слова Спаллетти официальный сайт клуба.

После пяти туров Серии А «Ювентус» располагается на седьмой строчке турнирной таблицы, набрав 10 очков.