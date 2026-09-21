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Генич перечислил игроков, делающих результат в «Зените», не включив в список Вендела

Генич перечислил игроков, делающих результат в «Зените», не включив в список Вендела
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Российский комментатор Константин Генич назвал игроков, делающих результат в «Зените», не включив в список полузащитника Вендела.

«Я не спорю с качествами Вендела. Все тренеры, все футболисты, с которыми я общался, называют Вендела лучшим игроком чемпионата России. Самым сильным игроком, самым стабильным игроком, потому что от него действительно очень многое зависит и на нём многое завязано. Но ситуация в «Зените» чуть-чуть, мне кажется, меняется. Вендел – это важный винтик, который добавляет «Зениту» во всём. Но результат делают российские футболисты. В отличной форме — Соболев, Глушенков и Дивеев. Ну, понятно, что Адамов может где-то выручить. Я бы сюда ещё добавил Педро. Видно, как повзрослел внутри «Зенита», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

После девяти туров в чемпионате России «Зенит» набрал 18 очков и располагается на пятой строчке турнирной таблицы.

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