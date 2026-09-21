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Джанни Инфантино заявил, что открыт для диалога по коммерческой реформе ФИФА

Джанни Инфантино заявил, что открыт для диалога по коммерческой реформе ФИФА
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Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино отозвал спорный проект коммерческой реформы и предложил провести независимую проверку системы управления организации. Об этом сообщает The Athletic.

В письме членам совета и руководителям 211 национальных футбольных ассоциаций Инфантино выдвинул два шага. Во‑первых, заказать независимую проверку того, как в ФИФА принимают важные решения, и получить рекомендации, что улучшить. Во‑вторых, провести консультации с футбольными конфедерациями и ассоциациями: обсудить, как сделать процесс принятия решений надёжнее, понятнее и прозрачнее, а также, кто за что должен отвечать — президент, совет или конгресс.

Всё началось с идеи создать компанию FIFA Forward Enterprise: она должна была объединить коммерцию и организацию турниров, а в проект хотели привлечь частных инвесторов. Но УЕФА резко выступил против и даже пригрозил бойкотировать турниры ФИФА. В итоге проект решили не запускать.

Инфантино признал, что идея попала в публичное поле раньше времени — до того, как её успели полноценно обсудить внутри ФИФА и представить совету и ассоциациям.

«Это оставалось предложением, а не решением. Теперь оно отозвано и не будет реализовано», — говорится в письме. По словам Инфантино, демократические процессы ФИФА, независимость и спортивный авторитет никогда не выставлялись на продажу.

Джанни Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года и планирует участвовать в выборах президента в 2027 году, они пройдут в Марокко. Заседание совета ФИФА намечено на 15 октября.

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