«А где те, кто против?» Слуцкий раскрыл фразу, с которой люди чаще всего подходят на улице

Российский тренер Леонид Слуцкий раскрыл фразу, с которой люди чаще всего подходят к нему на улице.

— А у вас такое бывало, что вы идёте по улице, кто-то подходит и начинает комментировать вашу тренерскую деятельность?

— Редко, но бывало. Потому что в основном, когда встречают на улицах, фраза звучит такая: «Леонид Викторович, даже когда все были против вас, я был за вас». И так говорят все. А где те, кто против? 99% это так. Ну, может быть, один-два случая могу вспомнить, когда на улице кто-то подходил и предъявлял какие-то претензии. Это очень редкая история, — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».