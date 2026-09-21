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Игорь Семшов назвал главную причину ухода Хуана Диаса из «Родины»

Игорь Семшов назвал главную причину ухода Хуана Диаса из «Родины»
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов прокомментировал уход испанского специалиста Хуана Диаса с поста главного тренера «Родины». По словам Семшова, причиной увольнения стало отсутствие у тренера необходимых знаний о специфике чемпионата России. В понедельник, 21 сентября, «Родина» официально объявила об уходе Диаса. После девяти туров Альфа-Банк РПЛ команда с пятью очками занимает 15-е место в турнирной таблице.

«Вообще, ожидаемое [увольнение], если команда идёт внизу турнирной таблицы. Но в защиту хочется сказать, что у Диаса не нашёлся тот человек, который мог подсказать, что такое РПЛ. Одно дело — Первая лига, другое — РПЛ. Когда команда стала много пропускать, наверное, он всё же мог немножко перестроить игру», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

Под руководством Диаса «Родина» стала победителем Лиги Pari в сезоне-2025/2026 и впервые в истории вышла в РПЛ.

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