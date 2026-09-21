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Аршавин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ, охарактеризовав команды из топ-5

Аршавин назвал главных претендентов на чемпионство в РПЛ, охарактеризовав команды из топ-5
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Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин назвал «Зенит», «Спартак» и «Краснодар» главными претендентами на чемпионство в Альфа-Банк РПЛ после девяти туров, охарактеризовав команды из топ-5 турнирной таблицы.

«Я считаю, что «Зенит» не играет на силу своего состава, только эпизоды или таймы каких-то игр. ЦСКА… Хоть у них по результату всё в порядке, но не сказать, что их игра стабильна и понятна, хотя игроков много хороших. «Спартак» очень ровно проводит весну и осень. Даже в отсутствие Барко выигрывает. «Динамо», мне кажется, играет на то, что у него есть. Вот так бы я охарактеризовал.

Но, думаю, всё равно три команды разыграют первое место. «Зенит», «Спартак» и «Краснодар», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей в чемпионате России «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу, набрав 21 очко. «Спартак» занимает второе место, заработав 19 очков. На третьем и четвёртом местах располагаются московское «Динамо» и ЦСКА, у которых также по 19 очков. На пятом месте – «Зенит» (18).

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