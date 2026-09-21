Батраков: успел соскучиться по Москве, друзьям, по команде, по атмосфере

Полузащитник турецкого «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков выразил радость по поводу возвращения в национальную команду. В августе он подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. За стамбульскую команду 21-летний хавбек провёл пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу. Батраков вошёл в окончательный состав сборной на встречи с Ираном (29 сентября, Казань), Намибией (3 октября, Екатеринбург) и Нигерией (6 октября, Нижний Новгород).

— Сейчас очень длинный перерыв на сборные. С каким настроением приехал в команду?

— Как всегда, с хорошим. В целом я всегда говорю, что защищать цвета сборной для меня — честь, неважно, где я нахожусь: в «Локомотиве», в «Галатасарае» или ещё где‑то. Для меня это очень важно.

Плюс я месяц не был в России и успел соскучиться по Москве, друзьям, по команде, по атмосфере. Поэтому рад присоединиться.

— Что лично для себя хочешь получить от ближайших матчей — с Нигерией, Намибией и Ираном?

— Получить опыт. Как банально ни звучит, но это важно. Плюс хочется немного сменить обстановку, поиграть с ребятами, с которыми раньше играл, и просто окунуться в атмосферу сборной. Поэтому всё здорово, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.