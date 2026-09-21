«Виноват комплекс факторов и причин». Гендиректор «Родины» — об уходе Хуана Диаса

Генеральный директор «Родины» Александр Погонин прокомментировал результаты команды в чемпионате России и уход тренера Хуана Диаса. В понедельник, 21 сентября, «Родина» официально объявила о расставании с испанским специалистом. Под его руководством команда провела девять туров в Альфа-Банк РПЛ, набрав пять очков и заняв 15-е место в турнирной таблице.

«Как в победе, так и в поражении всегда виноват комплекс факторов и причин. Мне не хотелось бы делать козлом отпущения или искать какие‑то причины исключительно в работе тренерского штаба. Безусловно, и менеджмент мог сработать более эффективно. Но в любом случае мы планируем двигаться дальше и ни в коем случае не считаем, что причиной неудовлетворительных результатов стала исключительно работа Диаса и его тренерского штаба», — сказал Погонин в эфире «Матч ТВ».

Под руководством Диаса «Родина» стала победителем Лиги Pari в сезоне-2025/2026 и впервые в истории вышла в РПЛ.