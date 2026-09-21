Президент Ла Лиги ответил «Реалу» на критику судейства в матче с «Атлетико»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас ответил мадридскому «Реалу» на критику судейства в матче 7-го тура чемпионата Испании, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Я понимаю жалобы, но не форму их подачи. Мадридский «Реал» проиграл не из-за этих моментов. У Хёйсена определённо была красная карточка. У Ли Кан Ина могла быть красная карточка, однако игра была настолько динамичной, что я понимаю, почему так произошло», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее главный тренер «Реала» Жозе Моуринью раскритиковал судейство Мигеля Анхеля Ортиса Арьяса на послематчевой пресс-конференции. Клуб также отреагировал на принятые решения арбитра.