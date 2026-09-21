«Механизм запущен». «Атлетико» отреагировал на претензии «Реала» к судейству

Мадридский «Атлетико» отреагировал на критику судейства со стороны «Реала» после матча 7-го тура Ла Лиги (2:1). Игра прошла в воскресенье, 20 сентября, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«В этом сезоне они начали очень рано. Механизм запущен», — написано в посте «Атлетико» в социальной сети X.

На послематчевой пресс‑конференции главный тренер «Реала» Жозе Моуринью продемонстрировал распечатанные кадры нарушений игроков «Атлетико» и раскритиковал судейство. Он заявил о нехватке опыта у арбитра, назвал его «слабым», указал на две невыставленные красные карточки и упомянул дело Негрейры.

В ответ «Атлетико» опубликовал фото Моуринью с пресс‑конференции, сопроводив снимок призывом: «Прекратите харассмент в отношении судей прямо сейчас». Спустя два часа клуб разместил пост с изображением шестерёнок и подписью «механизм запущен», а также отметил предстоящие три недели без матчей Ла Лиги.