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«Механизм запущен». «Атлетико» отреагировал на претензии «Реала» к судейству

«Механизм запущен». «Атлетико» отреагировал на претензии «Реала» к судейству
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Мадридский «Атлетико» отреагировал на критику судейства со стороны «Реала» после матча 7-го тура Ла Лиги (2:1). Игра прошла в воскресенье, 20 сентября, на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«В этом сезоне они начали очень рано. Механизм запущен», — написано в посте «Атлетико» в социальной сети X.

На послематчевой пресс‑конференции главный тренер «Реала» Жозе Моуринью продемонстрировал распечатанные кадры нарушений игроков «Атлетико» и раскритиковал судейство. Он заявил о нехватке опыта у арбитра, назвал его «слабым», указал на две невыставленные красные карточки и упомянул дело Негрейры.

В ответ «Атлетико» опубликовал фото Моуринью с пресс‑конференции, сопроводив снимок призывом: «Прекратите харассмент в отношении судей прямо сейчас». Спустя два часа клуб разместил пост с изображением шестерёнок и подписью «механизм запущен», а также отметил предстоящие три недели без матчей Ла Лиги.

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