«Есть игроки, которые могли бы играть в сборной России». Слуцкий — о китайских футболистах

Бывший тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий высказался о качестве китайских футболистов, выразив мнение, что некоторые могли бы играть в сборной России.

«Что касается качества, то, наверное, если мы возьмём среднего российского игрока Премьер-Лиги и среднего китайского игрока, средний российский игрок будет несколько выше. Но это не ко всем относится. У них есть и интересная молодёжь, и качественные ветераны. Есть отдельные игроки на определённых позициях, которые могли бы играть в сборной России», — сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «100% Футбола».

Специалист возглавлял китайскую команду с января 2024 года по август 2026 года. За этот период команда под руководством Слуцкого дважды выиграла Суперкубок Китая.