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«Барселона» интересуется защитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» — UmDois Esportes

«Барселона» интересуется защитником бразильского «Атлетико Паранаэнсе» — UmDois Esportes
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Испанская «Барселона» интересуется 19-летним центральным защитником «Атлетико Паранаэнсе» Артуром Диасом. Глава скаутского отдела каталонского клуба Жоао Амарал лично присутствовал на матче бразильской Серии А с «Баией», чтобы оценить игрока. Об этом сообщает издание UmDois Esportes.

Бразилия — Серия А . 28-й тур
21 сентября 2026, понедельник. 01:30 МСК
Атлетико Паранаэнсе
Куритиба
Окончен
2 : 1
Баия
Салвадор
1:0 Эскивель – 16'     1:1 Пулга – 26'     2:1 Rivaldo – 69'    

По информации источника, прошлым летом «Атлетико Паранаэнсе» отклонил предложение английского клуба на сумму € 21 млн за игрока. Помимо «Барселоны», за защитником следят «Тоттенхэм», мадридский «Атлетико», «РБ Лейпциг», «Ньюкасл» и «Бенфика».

Диас является игроком основного состава «Атлетико Паранаэнсе», у него есть опыт выступлений за молодёжную сборную Бразилии до 20 лет, и он получил первый вызов в основную национальную команду.

Действующий контракт Диаса с клубом рассчитан до конца 2028 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет € 3 млн.

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