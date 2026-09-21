Аршавин оценил перспективы Мостового в «Локомотиве»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин оценил перспективы нападающего Андрея Мостового в «Локомотиве». В сентябре Мостовой перешёл в состав железнодорожников из «Зенита» на правах аренды.

— Мостовой нашёл себе команду, в которой он будет весь свой потенциал раскрывать, играть регулярно в старте, забивать и отдавать?

— Ну, в том, что он будет одним из лучших в «Локомотиве», я не сомневаюсь. Останется ли он там на следующий год, не знаю, — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

В составе «Локомотива» футболист провёл три встречи в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге, в которых забил один гол.

В нынешнем сезоне после девяти матчей в чемпионате России «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.