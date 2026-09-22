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Семшов уверен, что «Зенит» не задержится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ

Семшов уверен, что «Зенит» не задержится на пятой строчке турнирной таблицы РПЛ
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Бывший футболист сборной России и «Зенита» Игорь Семшов высказал мнение о возможностях санкт-петербургской команды в текущем сезоне чемпионата России. По итогам девяти туров Альфа-Банк РПЛ «Зенит» набрал 18 очков и занимает пятую строчку в турнирной таблице. Лидирует «Краснодар» с 21 очком.

«Зенит», несмотря на три поражения, всё равно будет вверху [таблицы РПЛ]. Имея такую скамейку, состав, по‑другому команда не может играть. Несмотря на то, что теряли очки, они всё равно вверху. И там разница — три очка от первого места», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

В следующем туре команда Сергея Семака 10 октября сыграет на выезде с «Краснодаром».

Турнирная таблица РПЛ сезона-2026/2027
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