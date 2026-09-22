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Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби

Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби
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Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала», сделанное после матча 7-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

Испания — Ла Лига . 7-й тур
20 сентября 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 1
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Гримальдо – 53'     2:0 Дэвид – 59'     2:1 Рюдигер – 89'    
Удаления: нет / Хёйсен – 52'

«Мы осудили поведение ТВ «Реала» некоторое время назад, и после вчерашних событий мы должны продолжать соблюдать этические стандарты. Это несправедливый и жестокий способ оказывать давление на судью», — приводит слова Тебаса AS.

После мадридского дерби ТВ «Реала» обвинило главного арбитра матча в связи с «Барселоной».

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