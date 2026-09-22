Президент Ла Лиги Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала» после мадридского дерби

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас отреагировал на заявление ТВ «Реала», сделанное после матча 7-го тура Ла Лиги, в котором «сливочные» уступили «Атлетико» (1:2). Игра прошла на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Мы осудили поведение ТВ «Реала» некоторое время назад, и после вчерашних событий мы должны продолжать соблюдать этические стандарты. Это несправедливый и жестокий способ оказывать давление на судью», — приводит слова Тебаса AS.

После мадридского дерби ТВ «Реала» обвинило главного арбитра матча в связи с «Барселоной».