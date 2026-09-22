Форвард «Ювентуса» Коло Муани перенёс операцию из‑за перелома пальца

Нападающий «Ювентуса» Рандаль Коло Муани перенёс операцию из‑за перелома пальца правой руки, сообщает официальный сайт клуба. Травма была получена в первом тайме встречи 5-го тура Серии А с «Аталантой» (2:0).

«В первой половине воскресного матча с «Аталантой» Рандаль Коло Муани получил травму пятого пальца правой руки. Обследование после игры выявило перелом проксимальной фаланги, из‑за чего потребовалось хирургическое вмешательство — остеосинтез.

Операция, проведённая сегодня днём, прошла успешно. Игрок останется доступен для включения в состав», — говорится в официальном заявлении туринского клуба.

В текущем сезоне футболист провёл за «Ювентус» шесть матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи.