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«Пока всё хорошо». Аршавин высказался о «Спартаке», объяснив поражение от «Динамо» в РПЛ

«Пока всё хорошо». Аршавин высказался о «Спартаке», объяснив поражение от «Динамо» в РПЛ
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Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о «Спартаке», объяснив поражение от московского «Динамо» в матче 7-го тура Альфа‑Банк РПЛ (1:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 7-й тур
06 сентября 2026, воскресенье. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Пруцев – 21'     1:1 Гладышев – 25'     2:1 Гомес – 34'    
Удаления: Тюкавин – 72' / нет

«У «Спартака» пока всё хорошо. А то, что они проиграли «Динамо»… Но, во‑первых, надо отметить «Динамо». Они провели один из лучших матчей, может быть, лучший даже за этот отрезок. Кроме того, отсутствие Эсекьеля Барко, конечно, сказывается на игре «Спартака». И вот одно на другое наложилось, поэтому «Спартак» проиграл. Все, кроме «Краснодара», успели проиграть за этот отрезок», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти встреч в чемпионате России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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