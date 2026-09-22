Юрген Клопп обратился к болельщикам сборной Германии перед первыми матчами

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп готовится к первым матчам национальной команды под своим руководством. Летом специалист сменил на посту наставника бундестим Юлиана Нагельсмана. Пресс‑служба сборной Германии опубликовала обращение Клоппа к болельщикам.

«Приветствую. Кто‑то из вас меня знает, кто‑то — нет. Я — новый. Я новый тренер сборной Германии, и я очень этому рад. Я знаю, что вы поддерживаете нас повсюду, во всём мире. Спасибо за это. Может быть, увидимся на стадионе. С нетерпением жду начала. Поехали», — говорится в обращении.

Сборная Германии проведёт встречи в рамках Лиги наций 24 сентября с Нидерландами и 27 сентября — с Грецией.