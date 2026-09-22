«Последний матч… Футболка на всю жизнь». Месси показал форму на прощальную игру за сборную

Нападающий Лионель Месси на своей странице в социальной сети показал форму на прощальную встречу за сборную Аргентины. 6 октября сборная Аргентины сразится с национальной командой Бенина. Игра пройдёт на стадионе «Монументаль Антонио Веспуччи Либерти» в Буэнос-Айресе. Начало матча – в 23:00 мск.

Футболист опубликовал пост с формой, сопроводив его фразой: «Последний матч… Футболка на всю жизнь».

Фото: Страница Лионеля Месси в соцсетях

Фото: Страница Лионеля Месси в соцсетях

Месси выступает за сборную Аргентины с 2005 года. В её составе он выиграл ЧМ-2022, два Кубка Америки (2021, 2024) и Финалиссиму (2022). На чемпионате мира 2026 года форвард дошёл с командой до финала, где уступил Испании (0:1).