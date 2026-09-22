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«Не дай бог, что-то с ними случится». Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»

«Не дай бог, что-то с ними случится». Генич назвал двух ключевых футболистов «Спартака»
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Российский комментатор Константин Генич назвал вингеров «Спартака» Маркиньоса и Пабло Солари ключевыми игроками красно-белых в сезоне-2026/2027 Альфа-Банк РПЛ.

«Спартак» точно будет бороться [за чемпионство]. Деньги у них есть, они ещё и зимой, может быть, кого-нибудь прикупят. Самое главное, не дай бог, если что-нибудь случится с Маркиньосом или Солари. Потому что альтернативы этим ребятам нет. Кто бы туда ни выходил, это будет затыкание дыр. Эта пара и делает «Спартаку» скорость движения, креатив, разнообразность. Ты посмотри, сколько забивает Солари. Кто лучший ассистент чемпионата? Маркиньос. Не дай бог, что-то с ними случится… Альтернативы нет», — сказал Генич в подкасте на YouTube-канале Михаила Моссаковского.

После девяти матчей в чемпионате России «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице.

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