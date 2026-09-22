Экс-игрок «ПСЖ» раскритиковал Хвичу Кварацхелию

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен раскритиковал нападающего парижан Хвичу Кварацхелию за игру на старте сезона.

«То, что я ему ставлю в упрёк, это как раз то, что является его сильной стороной, его самоотдача. Да, у него очень плотный график матчей, но у него всё же было несколько дней отдыха. Я не требую, чтобы он находился на пике формы, однако, когда речь идёт о «Золотом мяче», нужно быть требовательным. Не знаю, получит ли он эту награду, но если ты претендуешь на неё, то, выходя на поле, должен сразу показывать свой уровень.

Не говорю, что он всегда должен быть безупречным, эффективным и гениальным, однако с начала сезона, честно говоря, это будто вообще не он. Вот и всё сказано», — приводит слова Ротена Footmercato.

В нынешнем сезоне Кварацхелия провёл пять встреч в чемпионате Франции и отметился результативной передачей. Отметим, что в нынешнем сезоне Лиги 1 грузин не сыграл ни одного полного матча.