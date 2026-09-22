Гарин: поезда ходят, цены на билеты высокие — почему же у «Локомотива» такие проблемы?

Бывший нападающий «Океана» и «Локомотива» Олег Гарин высказался о проблемах с финансированием в стане железнодорожников.

«За «Локомотивом» я всегда слежу внимательно. О финансовых проблемах клуба, по-моему, все знают — вот и приходится распродавать футболистов. Не знаю, как «Локомотив» дошёл до этого. Видимо, РЖД не спонсирует как следует. У «Локо» проблем с деньгами не было никогда. Когда мы играли, команду поддерживала Московская железная дорога. Начальник МЖД Паристый любил футбол. 1990-е были гораздо сложнее нынешнего времени, но он нас собирал и говорил: «Поезда в стране ходят, так что насчёт зарплаты можете не переживать». Поезда до сих пор ходят, и цены на билеты достаточно высокие — не понимаю, почему с «Локомотивом» такое происходит.

У «Локомотива» никогда не было суперфинансирования, как у других московских клубов, но это не мешало достойно играть, добиваться успехов в Лиге чемпионов. Вопрос скорее в отношении к футболу руководителей. Почему-то у «Спартака», «Динамо», ЦСКА проблем нет — только у «Локо». Наверное, сказывается и неучастие в еврокубках, которое тоже приносило деньги. И самим пацанам хочется в Лигу чемпионов, Лигу Европы — оттого и уезжают за границу. Их понять можно. Раньше все ведущие команды боролись за попадание в еврокубки, а что сейчас даёт первое, второе или третье место в РПЛ? Выиграли — молодцы, а дальше что? Сборная тоже не играет нигде, поэтому всё так и происходит», — рассказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

22 сентября Гарину исполняется 60 лет.

Полное интервью с Гариным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.