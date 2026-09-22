Рекордсмен «Локомотива» Гарин: Россия уже забыла гимн Лиги чемпионов, а Батраков послушает

Бывший нападающий «Локомотива» и рекордсмен клуба по количеству голов за сезон в чемпионате России (20 в 1994 году) Олег Гарин высказался о переходе российского полузащитника Алексея Батракова из стана железнодорожников в турецкий «Галатасарай».

«Может, Батраков и не ушёл бы сейчас, если бы у нас был выход на международную арену. Он выбрал команду, которая заплатила деньги и играет в Лиге чемпионов. Я его прекрасно понимаю. Читаю отзывы: все говорят — правильно сделал. Турецкий чемпионат сам по себе непрост — в каждой игре нужно доказывать, что достоин. Наверное, Батраков рассчитывает, что Турция даст ему толчок в ещё более сильный чемпионат. Дальнейшие перспективы от него самого зависят.

Из академии «Локомотива» много интересных ребят вышло. Но чтобы за тебя заплатили € 25 млн, ты должен быть на голову сильнее всех в чемпионате России и забивать кучу голов. Уехать уехал, но посмотрим, что будет дальше. Теперь-то Батракову точно будет сложнее — состав у «Галатасарая» приличный. Место в основе, особенно в Лиге чемпионов, ещё нужно заслужить. Игры с «Барселоной», «ПСЖ» — это совсем другой уровень, чем РПЛ. Наша страна уже забыла гимн Лиги чемпионов, а Батраков — послушает. У меня, например, мурашки до сих пор, когда его слышу. Я так считаю: если в Европу зовут — надо ехать», — сказал Гарин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

В августе Батраков подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. За стамбульскую команду 21-летний хавбек провёл пять матчей, в которых отдал одну голевую передачу.

22 сентября Гарину исполняется 60 лет.

Полное интервью с Гариным читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.