Семшов высказался о ситуации в «Локомотиве», упомянув трансферы и паузы на игры сборных

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов высказался о паузе на матчи сборных относительно ситуации в московском «Локомотиве».

«За полгода «Локомотив» потерял пять ключевых футболистов: Алексея Батракова, Артёма Карпукаса, Дмитрия Баринова, Данила Пруцева и Дмитрия Воробьёва. Ребята играли, наигрывались практически бок о бок, друг друга уже понимали с полуслова. И тут сразу у тренера убирают трёх футболистов. Конечно, это непросто. Безусловно, пауза пойдёт «Локомотиву» на пользу. Пришли Андрей Мостовой, который был без практики в последнее время, Николай Титков, Сергей Бабкин, Николай Комличенко. Сейчас как раз это пауза именно в плюс для того, чтобы определиться с той связкой полузащитников, которые будут постоянно играть», — сказал Семшов в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.