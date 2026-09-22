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Батраков рассказал, какие турецкие слова успел выучить после перехода в «Галатасарай»

Батраков рассказал, какие турецкие слова успел выучить после перехода в «Галатасарай»
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Полузащитник «Галатасарая» и сборной России Алексей Батраков рассказал о турецких словах, которые успел выучить за месяц пребывания в Турции.

— Какие турецкие слова ты уже успел выучить?
— Самые банальные: «мераба» (здравствуйте), «тама» (хорошо), «гюнайдын» (доброе утро). Наверное, пока только эти базовые. Сейчас больше делаю акцент на английском, потому что сразу попал в новую среду. Я 15 лет находился в одном клубе, в одной структуре, и так резко всё поменять — страну, город, команду — это не так просто, — приводит слова Батракова пресс‑служба Российского футбольного союза.

В августе хавбек подписал контракт с «Галатасараем», перейдя из московского «Локомотива» за € 25 млн. В текущем сезоне Батраков провёл пять матчей за стамбульский клуб, в которых отдал одну голевую передачу.

Отметим, Батраков был вызван в сборную России на товарищеские встречи с командами Ирана (29 сентября, Казань), Намибии (3 октября, Екатеринбург) и Нигерии (6 октября, Нижний Новгород).

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