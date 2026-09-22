Аршавин прокомментировал перспективы «Локомотива» в текущем сезоне

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался относительно ситуации в московском «Локомотиве».

«Не думаю, что «Локомотив» можно отнести к аутсайдерам, которые будут бороться за выживание. Да, они сейчас оказались в непростой ситуации. Тот состав, который у них был в прошлом году, на то место и наиграл («Локомотив» в минувшем розыгрыше РПЛ завоевал бронзовые медали. — Прим. «Чемпионата»). Однако сейчас всё немножко изменится. Я думаю, что они легко поднимутся в десятку. Понятно, что за призовые места бороться не будут. Но набор игроков, которые у них сейчас есть, позволит им занять место в середине таблицы», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

После девяти матчей в Альфа-Банк Российской Премьер-Лиге «Локомотив» набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.